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Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%

Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8% Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%
Финансы
22 июля 2025 г. 14:23
Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%

За январь-июнь этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 9 млрд 526,6 млн манатов, что на 2,7% больше прогноза и на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В отчетном периоде доля нефтегазового сектора в бюджетных поступлениях составила 48,1%.

В I полугодии 24% поступлений от нефтегазового сектора, или 2 млрд 286,1 млн манатов, пришлись на налоговые органы, а 76% или 7 млрд 240,5 млн манатов - на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет.

52,7% средств, поступивших по линии налоговых органов, или 1 млрд 203,9 млн манатов, сформировались за счет налога на прибыль по месторождению "Шахдениз", 39,2% или 897,6 млн манатов - за счет налогов, уплаченных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), 8,1% или 184,6 млн манатов - за счет налога на прибыль АМОК.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 8 %-dən çox artıb

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