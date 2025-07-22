Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%

Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%

Поступления в бюджет по нефтегазовому сектору в Азербайджане выросли более чем на 8%

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За январь-июнь этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 9 млрд 526,6 млн манатов, что на 2,7% больше прогноза и на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов. В отчетном периоде доля нефтегазового сектора в бюджетных поступлениях составила 48,1%. В I полугодии 24% поступлений от нефтегазового сектора, или 2 млрд 286,1 млн манатов, пришлись на налоговые органы, а 76% или 7 млрд 240,5 млн манатов - на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет. 52,7% средств, поступивших по линии налоговых органов, или 1 млрд 203,9 млн манатов, сформировались за счет налога на прибыль по месторождению "Шахдениз", 39,2% или 897,6 млн манатов - за счет налогов, уплаченных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), 8,1% или 184,6 млн манатов - за счет налога на прибыль АМОК. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram