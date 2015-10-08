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    Поступления в бюджет по линии министерства налогов сократились на 5%

    Количество налогоплательщиков сократилось на 4%

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 5 094 201,4 тыс. манатов. Как сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов, прогноз выполнен на 100,5%.

    Отметим, что налоговые поступления по линии министерства налогов сократились на 4,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По информации, за отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 58 473 налогоплательщика, что на 4,4% меньше, чем за 9 месяцев 2014 года. 

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