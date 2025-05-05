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Поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета увеличились более чем на 4%

Поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета увеличились более чем на 4% С января по апрель текущего года поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 64,9 млн манатов.
Финансы
5 мая 2025 г. 13:16
Поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета увеличились более чем на 4%

С января по апрель текущего года поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 64,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 84,9 млн манатов (или 4,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фактические поступления от ГТК превысили прогнозные показатели на 1,9%.

Отметим, что в 2025 году план по перечислениям ГТК в госбюджет составляет 6,6 млрд манатов. Таким образом, за четыре месяца выполнено 31,3% годового плана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox artıb

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