Поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета увеличились более чем на 4%

С января по апрель текущего года поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 64,9 млн манатов.

С января по апрель текущего года поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 64,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 84,9 млн манатов (или 4,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фактические поступления от ГТК превысили прогнозные показатели на 1,9%.

Отметим, что в 2025 году план по перечислениям ГТК в госбюджет составляет 6,6 млрд манатов. Таким образом, за четыре месяца выполнено 31,3% годового плана.