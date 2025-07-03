Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 5%

Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы в январе-июле составили 8 млрд 703,7 млн манатов, что на 5,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы в январе-июле составили 8 млрд 703,7 млн манатов, что на 5,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Налоговые поступления превысили прогноз на 5,7 %.

Согласно прогнозу, в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за шесть месяцев уже было перечислено 56,1% от этой суммы.