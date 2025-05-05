Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы составили в январе-апреле этого года 6 млрд 923,5 млн манатов, что на 266,2 млн или 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, налоговые поступления исполнены на 6,1% выше прогноза.

Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 4 месяца обеспечено 44,7% от этой суммы.