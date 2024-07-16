Поступления в бюджет от нефтегазового сектора увеличились более чем на 32%

В первой половине этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 8 млрд 797,7 млн манатов, что на 3,8% больше прогноза и на 32,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В первой половине этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 8 млрд 797,7 млн манатов, что на 3,8% больше прогноза и на 32,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, доля нефтегазового сектора в бюджетных поступлениях за отчетный период составила 46,7%.

За 6 месяцев 27,4% или 2 млрд 407,2 млн манатов поступлений от нефтегазового сектора в доходах госбюджета пришлось на поступления по линии налоговых органов, а 72,6% или 6 млрд 390,5 млн манатов - на трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет.