Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

Поступления от аренды превысили прогноз на 27,2%

В январе-апреле этого года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества через Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 14,8 млн манатов, что на 2,4 млн манатов или 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Поступления от аренды превысили прогноз на 27,2%.

Напомним, что в этом году ведомство должно перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 4 месяца обеспечено 32,2% от этой суммы.