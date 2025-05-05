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Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20% Поступления от аренды превысили прогноз на 27,2%
Финансы
5 мая 2025 г. 13:17
Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

В январе-апреле этого года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества через Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 14,8 млн манатов, что на 2,4 млн манатов или 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Поступления от аренды превысили прогноз на 27,2%.

Напомним, что в этом году ведомство должно перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 4 месяца обеспечено 32,2% от этой суммы.

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Версия на английском языке Budget revenues from state property leases in Azerbaijan up by nearly 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

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