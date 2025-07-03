Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 23%

В январе-июне этого года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества по линии Государственной службы по вопросам имущества составили 21,9 млн манатов, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январе-июне этого года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества по линии Государственной службы по вопросам имущества составили 21,9 млн манатов, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Поступления от аренды исполнены на 30,3% выше прогноза.

Согласно прогнозу, в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за шесть месяцев обеспечено 47,6% от этой суммы.