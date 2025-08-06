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Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества выросли почти на 22%

Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества выросли почти на 22% Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились почти на 22%
Финансы
6 августа 2025 г. 15:46
Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества выросли почти на 22%

За январь-июль этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана от аренды госимущества по линии Государственной службы имущественных вопросов составили 26,9 млн манатов, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Поступления от аренды превысили прогноз на 34,4%.

Напомним, что план по перечислениям в госбюджет для Госслужбы на этот год определен в 46 млн манатов. Таким образом, ведомство за 7 месяцев обеспечило перечисление в госбюджет 58,5% от этой суммы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 %-ə yaxın artıb

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