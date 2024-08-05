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Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане сократились на 8%

Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане сократились на 8% За январь-июль этого года в государственный бюджет Азербайджана поступило 17,8 млн манатов от аренды государственного имущества, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
5 августа 2024 г. 14:52
Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане сократились на 8%

За январь-июль этого года в государственный бюджет Азербайджана поступило 17,8 млн манатов от аренды государственного имущества, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

Согласно информации, за 7 месяцев от аренды нежилых помещений поступило 3,3 млн манатов, земельных участков - 14,5 млн манатов. Это на 8,3% и 7,6% меньше показателя годом ранее.

За отчетный период было заключено 1 826 новых договоров аренды, что на 4,65% меньше, чем год назад. Из них 308 заключены по нежилым помещениям, а 1 518 - по земельным участкам. Это соответственно на 36% меньше и на 1,4% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar 8 % azalıb

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