Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе сократились на 17%

В январе-сентябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 8 млрд 946,1 млн манатов, что на 30,5% меньше прогноза и на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

В январе-сентябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 8 млрд 946,1 млн манатов, что на 30,5% меньше прогноза и на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, доля нефтегазового сектора в бюджетных поступлениях за отчетный период составила 40,5%. Сокращение связано с поступлением из Государственного нефтяного фонда на 2 млрд 992 млн манатов меньше предусмотренных средств.