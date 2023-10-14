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Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе сократились на 17%

Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе сократились на 17% В январе-сентябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 8 млрд 946,1 млн манатов, что на 30,5% меньше прогноза и на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Финансы
14 октября 2023 г. 10:25
Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе сократились на 17%

В январе-сентябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 8 млрд 946,1 млн манатов, что на 30,5% меньше прогноза и на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, доля нефтегазового сектора в бюджетных поступлениях за отчетный период составила 40,5%. Сокращение связано с поступлением из Государственного нефтяного фонда на 2 млрд 992 млн манатов меньше предусмотренных средств.

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Версия на английском языке Azerbaijani budget revenues from oil and gas sector down 17%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft-qaz sektorundan büdcə daxilolmaları 17 % azalıb

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