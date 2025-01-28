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Поступления в бюджет Азербайджана в 2024 году от ненефтегазового сектора выросли на 12,4%

Поступления в бюджет Азербайджана в 2024 году от ненефтегазового сектора выросли на 12,4% 14:19
Финансы
28 января 2025 г. 14:48
Поступления в бюджет Азербайджана в 2024 году от ненефтегазового сектора выросли на 12,4%

Ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2024 году составили 19 млрд 194,6 млн манатов, что на 12,4% выше показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Прогноз по ненефтегазовым доходам в 2024 году перевыполнен на 3,1%.

В структуре ненефтегазовых доходов в отчетном году 11 млрд 27,5 млн манатов (57,5%) пришлось на налоги и пошлины по линии Государственной налоговой службы, 6 млрд 648,7 млн манатов (34,6%) - на таможенные пошлины и налоги на импорт товаров, 547,9 млн манатов (2,9%) - на поступления от платных услуг бюджетных организаций.

Кроме этого, 250 млн манатов (1,3%) составили выплаты со стороны Центробанка Азербайджана по налогу на прибыль, 37,6 млн манатов (0,2%) - поступления от аренды госимущества, 69,9 млн манатов (0,4%) - поступления в целевые бюджетные фонды (при Министерстве экологии и природных ресурсов и в Фонд утилизации транспортных средств), 613 млн манатов (3,1%) - прочие поступления.

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