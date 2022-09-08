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Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 34%

Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 34% В январе-августе текущего года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 3 767,061 млн. манатов.
Финансы
8 сентября 2022 г. 09:55
Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 34%

В январе-августе текущего года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 3 767,061 млн. манатов.

Это на 34,1% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За 8 месяцев текущего года поступления по таможенным пошлинам выросли на 18,8% - до 905,771 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 41,8% - до 2 712,875 млн манатов, по акцизам - на 0,06% - до 106,326 млн манатов, по дорожному налогу - на 49,8% - до 42,09 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts 34% increase in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 34 % artıb

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