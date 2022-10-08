Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 32%

В январе-сентябре текущего года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 4 млрд 227,449 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 4 млрд 227,449 млн манатов.

Это на 32,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Поступления по таможенным пошлинам выросли в годовом сравнении на 17,7% - до 1 млрд 24,384 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 39,8% - до 3 млрд 034,745 млн манатов, по акцизам - на 0,55% - до 121,204 млн манатов, по дорожному налогу - на 48,6% - до 47,117 млн манатов.