Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 29%

В январе-ноябре текущего года поступления в бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 089,591 млн манатов.

В январе-ноябре текущего года поступления в бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 089,591 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления от таможенных пошлин увеличились на 16,3% до 1 млрд 261,014 млн манатов, поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли на 35,8% до 3 млрд 621,416 млн манатов, поступления от акцизов увеличились на 2,3% до 149,815 млн манатов, а поступления от дорожного налога выросли на 43,5% до 57,346 млн манатов.