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Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 25%

Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 25% В январе-апреле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 46,681 млн манатов.
Финансы
10 мая 2023 г. 12:16
Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 25%

В январе-апреле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 46,681 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21% - до 496,589 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 25,2% - до 1 млрд 470,764 млн манатов, поступления по акцизам - на 56,3% - до 62,297 млн манатов, а поступления по дорожному налогу - на 1,5% - до 17,03 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up by about 25% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 25 % artıb

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