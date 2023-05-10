Поступления в бюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 25%

В январе-апреле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 46,681 млн манатов.

В январе-апреле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 2 млрд 46,681 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 21% - до 496,589 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 25,2% - до 1 млрд 470,764 млн манатов, поступления по акцизам - на 56,3% - до 62,297 млн манатов, а поступления по дорожному налогу - на 1,5% - до 17,03 млн манатов.