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Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане увеличились на 44%

Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане увеличились на 44% В январе-июне этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 252,218 млн манатов.
Финансы
25 июля 2024 г. 15:47
Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане увеличились на 44%

В январе-июне этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 252,218 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За минувший год поступления по таможенным пошлинам увеличились на 43,5% до 1 млрд 102,918 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) уменьшились на 6,9% до 2 млрд 35,269 млн манатов, поступления по акцизам уменьшились на 2% до 95,445 млн манатов, а поступления по дорожному налогу уменьшились на 19,5% до 18,586 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük rüsumları üzrə daxilolmalar 44 % artıb

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