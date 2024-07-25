Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане увеличились на 44%

В январе-июне этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 252,218 млн манатов.

В январе-июне этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 252,218 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За минувший год поступления по таможенным пошлинам увеличились на 43,5% до 1 млрд 102,918 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) уменьшились на 6,9% до 2 млрд 35,269 млн манатов, поступления по акцизам уменьшились на 2% до 95,445 млн манатов, а поступления по дорожному налогу уменьшились на 19,5% до 18,586 млн манатов.