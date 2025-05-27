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Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане превысили прогноз

Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане превысили прогноз В Азербайджане в 2024 году объем поступлений от таможенных пошлин составил 1 млрд 790,7 млн манатов, что на 33,7 млн манатов или 1,9% больше запланированного показателя в 1 млрд 757 млн манатов, и на 163,6 млн манатов или 10,1% больше, чем в 2023 году.
Финансы
27 мая 2025 г. 15:24
Поступления по таможенным пошлинам в Азербайджане превысили прогноз

В Азербайджане в 2024 году объем поступлений от таможенных пошлин составил 1 млрд 790,7 млн манатов, что на 33,7 млн манатов или 1,9% больше запланированного показателя в 1 млрд 757 млн манатов, и на 163,6 млн манатов или 10,1% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно информации, основной причиной перевыполнения прогноза по НДС на импорт в прошлом году стало то, что фактический импорт превысил предусмотренный в макроэкономических прогнозах. Так, в 2024 году стоимость импорта составила 21 млрд 58 млн долларов против прогнозируемых 17 млрд 222,7 млн долларов, что на 3 млрд 835,3 млн долларов (22,3%) больше (без учета импорта золота Государственным нефтяным фондом - на 522,4 млн долларов или 3%).

В то же время, увеличение импорта товаров, облагаемых таможенными пошлинами, на 217 млн долларов или 2,9% по сравнению с 2023 годом, в основном связано с импортом гибридных автомобилей на 255,9 млн долларов и мобильных устройств на 105,5 млн долларов, что привело к дополнительным поступлениям по таможенным пошлинам.

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