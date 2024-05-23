Поступления по налогу на прибыль юрлиц в Азербайджане снизились на 6%

В 2023 году поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане составили 8 024,3 млн манатов против прогноза 7 478,1 млн манатов (на 546,2 млн манатов или 7,3% больше), а по сравнению с 2022 годом - 498,2 млн манатов или на 5,8% меньше.

В 2023 году поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане составили 8 024,3 млн манатов против прогноза 7 478,1 млн манатов (на 546,2 млн манатов или 7,3% больше), а по сравнению с 2022 годом - 498,2 млн манатов или на 5,8% меньше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Согласно информации, 38,3% средств, поступивших по данному виду выплат, или 3 073,3 млн манатов пришлись на долю ненефтяного сектора, 61,7% или 4 851 млн манатов - на нефтяной сектор.