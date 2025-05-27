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Поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане снизились более чем на 15%

Поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане снизились более чем на 15% Поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане снизились более чем на 15%
Финансы
27 мая 2025 г. 13:45
Поступления по налогу на прибыль юридических лиц в Азербайджане снизились более чем на 15%

В 2024 году поступления по налогу на прибыль (доход) юридических лиц в Азербайджане составили 6 млрд 786,9 млн манатов против прогноза в 6 млрд 762,6 млн манатов, что на 24,3 млн манатов или 0,4% больше прогнозного показателя, но на 1 млрд 237,4 млн манатов или 15,4% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год", 51 % этих поступлений (3 млрд 463,8 млн манатов) пришлось на ненефтегазовый сектор, а 49% (3 млрд 323,1 млн манатов) - на нефтегазовый сектор.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar 15 %-dən çox azalıb

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