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Поступления по линии таможенных органов сократились на 10%

Поступления по линии таможенных органов сократились на 10% Это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года
Финансы
12 ноября 2020 г. 12:39
Поступления по линии таможенных органов сократились на 10%

Бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в январе-октябре текущего года составили 3 269,642 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 9,2% и составили 825,697 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 7,4% и составили 2 298,323 млн манатов, по акцизам - на 47% - до 115,277 млн манатов, по дорожному налогу - на 17,1% - до 30,346 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 10% azalıb

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