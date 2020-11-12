Поступления по линии таможенных органов сократились на 10%

Это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года

Бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в январе-октябре текущего года составили 3 269,642 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 9,2% и составили 825,697 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 7,4% и составили 2 298,323 млн манатов, по акцизам - на 47% - до 115,277 млн манатов, по дорожному налогу - на 17,1% - до 30,346 млн манатов.