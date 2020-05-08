Поступления по линии таможенных органов снизились на 3% в этом году

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-апреле составил 1 347 885 млн манатов, что на 3,2% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении повысился на 4%, составив 327 483 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС сократился на 0,4% - до 963 925 тыс. манатов, по акцизам снизился на 54,4% - до 43 841 тыс. манатов, дорожному налогу - на 4,4% - до 12 637 тыс. манатов.