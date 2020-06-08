​Поступления по линии ГТК в госбюджет увеличились в мае

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Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в мае составил 348,2 млн манатов, что на 6,6 млн манатов или 1,9% больше аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении сократился на 18,1 млн манатов или 20,3%, составив 71 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 34,7 млн манатов или 15,2% - до 263,5 млн манатов, по акцизам снизился на 9,5 млн манатов или 47,9% - до 10,7 млн манатов, дорожному налогу – на 0,5 млн манатов или 15,2% - до 3,1 млн манатов.