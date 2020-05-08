Поступления по линии ГТК в апреле сократились на 5%

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в апреле составил 356 862,2 тыс. манатов, что на 5,5% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении сократился на 20,4%, составив 69 674,7 тыс.манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 1,8% - до 272 702,5 тыс. манатов, по акцизам снизился на 34,3% - до 12 475,8 тыс. манатов, дорожному налогу - на 40,7% - до 2 009,2 тыс. манатов.