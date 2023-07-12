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Поступления по линии государственной налоговой службы выросли более чем на 41%

Поступления по линии государственной налоговой службы выросли более чем на 41% В I полугодии этого года по линии государственной налоговой службы при Министерстве экономики объем налоговых поступлений в государственный бюджет увеличился на 41,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достиг 9 млрд 181,4 млн манат
Финансы
12 июля 2023 г. 14:17
Поступления по линии государственной налоговой службы выросли более чем на 41%

В первом полугодии этого года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики объем налоговых поступлений в государственный бюджет увеличился на 41,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достиг 9 млрд 181,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Повышение прозрачности в экономике, сокращение масштабов ”теневой экономики", легализация предпринимательской деятельности приводят к динамичному росту налоговых поступлений. За это время налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд 199,4 млн манатов",- отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə daxilolmalar 41 %-dən çox artıb

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