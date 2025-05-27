Поступления по госпошлинам в Азербайджане сократились более чем на 7%

В 2024 году поступления по государственной пошлине в Азербайджане составили 305 млн манатов при прогнозе 359 млн манатов, что на 54 млн манатов (15%) меньше прогноза и на 24 млн манатов или 7,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году поступления по государственной пошлине в Азербайджане составили 305 млн манатов против прогноза в 359 млн манатов, что на 54 млн манатов (15%) меньше прогноза и на 24 млн манатов или 7,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, причиной сокращения поступлений стало снижение количества юридических действий, облагаемых государственной пошлиной (особенно за выдачу акцизных марок). Так, по данным налоговых органов, в прошлом году было совершено 453,3 млн юридических действий, облагаемых государственной пошлиной, что на 148 млн единиц или 24,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.