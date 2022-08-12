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Поступления от обязательного медстрахования в Азербайджане выросли на 41%

Поступления от обязательного медстрахования в Азербайджане выросли на 41% В январе-июле текущего года поступления от взносов на обязательное медицинское страхование в Азербайджане составили 458,6 млн манатов.
Финансы
12 августа 2022 г. 11:34
Поступления от обязательного медстрахования в Азербайджане выросли на 41%

В январе-июле текущего года поступления от взносов на обязательное медицинское страхование в Азербайджане составили 458,6 млн манатов.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана, это на 3,3% больше прогноза и на 40,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За 7 месяцев из поступлений от взносов на обязательное медицинское страхование 311,6 млн манатов пришлось на долю небюджетных организаций, что на 1,8% больше прогноза и на 52,8% больше, чем год назад.

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