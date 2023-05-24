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Поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана выросли в 5 раз

Поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана выросли в 5 раз В 2022 году поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана составили 5 910,3 млн манатов, что на 3 020,3 млн манатов или в 2 раза больше прогноза, и на 4 759,4 млн манатов или в 5 раз больше, чем в 2021 году.
Финансы
24 мая 2023 г. 12:16
Поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана выросли в 5 раз

В 2022 году поступления от налога на прибыль по нефтяному сектору Азербайджана составили 5 910,3 млн манатов, что на 3 020,3 млн манатов или в 2 раза больше прогноза, и на 4 759,4 млн манатов или в 5 раз больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Ежегодном отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Согласно документу, 8,7% или 516,4 млн манатов поступлений приходятся на Государственную нефтяную компанию (SOCAR), 91,3% или 5 393,9 млн манатов - организации-подрядчики по распределению добычи в нефтегазовой сфере.

На долю ненефтяного сектора пришлось 94,8% или 6584,5 млн манатов поступлений от НДС, ненефтяного сектора - 5,2% или 361,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft sektoru üzrə mənfəət vergisi daxilolmaları 5 dəfə artıb

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