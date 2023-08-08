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Поступления на социальное страхование в Нахчыване выросли на 12%

Поступления на социальное страхование в Нахчыване выросли на 12% В январе-июле этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской АР составили 86,6 млн манатов.
Финансы
8 августа 2023 г. 17:30
Поступления на социальное страхование в Нахчыване выросли на 12%

В январе-июле этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской АР составили 86,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из поступлений за 7 месяцев этого года 24,5 млн манатов пришлись на внебюджетные организации. Это на 17,2% больше, чем год назад.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы в Автономной республике выросли на 17,9% и составили 2,3 млн манатов, а поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 8,3% и составили 14 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda sosial sığorta daxilolmaları 12 % artıb

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