Поступления на социальное страхование в Нахчыване выросли на 12%

В январе-июле этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской АР составили 86,6 млн манатов.

В январе-июле этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской АР составили 86,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из поступлений за 7 месяцев этого года 24,5 млн манатов пришлись на внебюджетные организации. Это на 17,2% больше, чем год назад.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы в Автономной республике выросли на 17,9% и составили 2,3 млн манатов, а поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 8,3% и составили 14 млн манатов.