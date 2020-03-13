Министр: Пострадавшим от влияния коронавируса бизнесменам окажут поддержку

Сегодня в Азербайджане принимаются оперативные меры для предотвращения воздействия вспышки коронавируса на экономическую ситуацию.

Как передает Report, об этом в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV заявил министр финансов Самир Шарифов, комментируя последние процессы на нефтяных рынках и их влияние на госбюджет Азербайджана.

По его словам, даже страны с высоким уровнем развития медицины с трудом противодействуют распространению коронавируса: "Коронавирус окажет определенное негативное влияние на экономическую активность в нашей стране, как и в мире, но, по поручению президента страны, государством будет оказана определенная поддержка сферам и субъектам предпринимательства, пострадавшим от негативного воздействия вспышки коронавируса. Соответствующие предложения будут подготовлены и представлены".

Он отметил, что в настоящее время правительство оценивает влияние коронавируса на доходы и расходы государственного бюджета: "Несмотря на все это, я могу с уверенностью сказать, что сегодня бюджетные выплаты осуществляются в обычном порядке и режиме. В частности, в преддверии Новруз байрамы все зарплаты, социальные пособия, стипендии, пенсии будут своевременно выплачены".

С.Шарифов также подчеркнул, что из-за распространения коронавируса ряд расходов, естественно, сократится: "В результате ограничения расходов госбюджетных организаций на зарубежные командировки, некоторых запланированных ранее спортивных, общественных и других мероприятий, средства бюджета будут сэкономлены. Эти средства мы сможем направить на поддержку других сфер. В первую очередь, они выделены на здравоохранение, но при необходимости мы можем выделить дополнительные средства".