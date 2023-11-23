О нас

Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты

Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты Пострадавшие от пожара объекты недвижимости на рынке строительных материалов в Наримановском районе Баку не были застрахованы.
Финансы
23 ноября 2023 г. 15:44
Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты

Пострадавшие от пожара объекты недвижимости на рынке строительных материалов в Наримановском районе Баку не были застрахованы.

Об этом Report сообщили в Общественном объединении "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

"Для этих объектов было бы актуально не "обязательное страхование недвижимости", а "страхование недвижимости от пожара и других рисков". Учитывая, что данный вид страхования является добровольным, то отсутствие страхования товаров и объектов, находящихся на рынке, может быть вызвано равнодушным подходом предпринимателей к страхованию или несоблюдением необходимых требований по страхованию", - заявили в "Ассоциации страховщиков Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının “Taxta bazarı”ndakı yanğına görə sığorta ödənişi verilməyəcək

Экслюзивные новости

Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi