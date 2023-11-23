Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты

Пострадавшие от пожара объекты недвижимости на рынке строительных материалов в Наримановском районе Баку не были застрахованы.

Пострадавшие от пожара объекты недвижимости на рынке строительных материалов в Наримановском районе Баку не были застрахованы.

Об этом Report сообщили в Общественном объединении "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

"Для этих объектов было бы актуально не "обязательное страхование недвижимости", а "страхование недвижимости от пожара и других рисков". Учитывая, что данный вид страхования является добровольным, то отсутствие страхования товаров и объектов, находящихся на рынке, может быть вызвано равнодушным подходом предпринимателей к страхованию или несоблюдением необходимых требований по страхованию", - заявили в "Ассоциации страховщиков Азербайджана".