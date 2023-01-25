Пострадавшим от пандемии предпринимателям предоставлено 68,5 млн манатов процентных субсидий

По состоянию на первое января 2023 года, в рамках программы государственной поддержки предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19, было выплачено 41,4 млн манатов, в том числе 26,1 млн манатов в 2022 го

По состоянию на первое января 2023 года, в рамках программы государственной поддержки предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19, было выплачено 41,4 млн манатов, в том числе 26,1 млн манатов в 2022 году.



Как сообщает Report, об этом сказал Осман Халиев, председатель правления Фонда развития предпринимательства, действующего при Министерстве экономики, на пресс-конференции, посвященной итогам работы Фонда за 2022 год.



"В прошлом году также была продолжена выплата процентных субсидий по кредитам субъектов предпринимательства. В рамках данной программы на 1 января 2023 года Фонд одобрил предоставление субсидий в размере 71,9 млн манатов по 5 052 заявкам с остаточной суммой кредитов в размере 877,94 млн манатов. 68,5 млн манатов из этой суммы уже выплачены субъектам предпринимательства. В настоящее время продолжается прием заявок в рамках данного механизма", - добавил Халиев.