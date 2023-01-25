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Пострадавшим от пандемии предпринимателям предоставлено 68,5 млн манатов процентных субсидий

Пострадавшим от пандемии предпринимателям предоставлено 68,5 млн манатов процентных субсидий По состоянию на первое января 2023 года, в рамках программы государственной поддержки предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19, было выплачено 41,4 млн манатов, в том числе 26,1 млн манатов в 2022 го
Финансы
25 января 2023 г. 15:43
Пострадавшим от пандемии предпринимателям предоставлено 68,5 млн манатов процентных субсидий

По состоянию на первое января 2023 года, в рамках программы государственной поддержки предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19, было выплачено 41,4 млн манатов, в том числе 26,1 млн манатов в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом сказал Осман Халиев, председатель правления Фонда развития предпринимательства, действующего при Министерстве экономики, на пресс-конференции, посвященной итогам работы Фонда за 2022 год.

"В прошлом году также была продолжена выплата процентных субсидий по кредитам субъектов предпринимательства. В рамках данной программы на 1 января 2023 года Фонд одобрил предоставление субсидий в размере 71,9 млн манатов по 5 052 заявкам с остаточной суммой кредитов в размере 877,94 млн манатов. 68,5 млн манатов из этой суммы уже выплачены субъектам предпринимательства. В настоящее время продолжается прием заявок в рамках данного механизма", - добавил Халиев.

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Версия на английском языке EDF: Interest subsidies of 68.5M manats ($40.2M) allocated to entrepreneurs affected by pandemic
Версия на азербайджанском языке SİF: "Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlara 68,5 mln manat faiz subsidiyası verilib"

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