Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты

Пострадавшие сегодня в результате столкновения двух автобусов на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты.

Пострадавшие сегодня в результате столкновения двух автобусов на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из ООО BakuBus.

"Страховая выплата будет произведена в соответствии с Законом "Об обязательном страховании". В настоящее время соответствующие органы МВД проводят расследование, и данному вопросу будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос Report в Бюро обязательного страхования заявили, что, согласно требованиям закона "Об обязательном страховании", владельцы транспортных средств (в том числе автобусов), осуществляющих междугородние и международные пассажирские перевозки, помимо обязательного страхования гражданской ответственности, также должны иметь обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев.

При наступлении страхового случая страховая сумма составляет 5000 манатов на каждого пассажира, а для самого транспортного средства рассчитывается путем умножения данной суммы на количество посадочных мест.