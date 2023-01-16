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Посол: Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 млрд долларов

Посол: Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 млрд долларов Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые составит более 1 миллиарда долларов.
Финансы
16 января 2023 г. 13:18
Посол: Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 млрд долларов

Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 миллиард долларов по итогам 2022 года.

Об этом в интервью Report заявил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

По словам посла за прошедшие 4 года со дня открытия посольства Хорватии в Баку, экономические отношения получили хороший импульс развития. "Тогда товарооборот между нашими странами составлял около 300 миллионов долларов. За 2022 год у меня есть данные только за первые 8 месяцев - он уже превысил 700 миллионов долларов", - сказал Б.Зебич.

Посол подчеркнул, что у него нет обновленных цифр по итогам прошлого года. "Скорее всего, показатели составят более 1 миллиарда долларов. И это довольно значимо для небольших и не имеющих общих границ стран", - сказал он, добавив, что этот факт подчеркивает, что Хорватия является важным торговым партнером для Азербайджана и наоборот.

Б.Зебич отметил, что наиболее важной частью торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном является то, что Хорватия импортирует большое количество азербайджанской нефти: "Более 90% торгового оборота приходится на импорт азербайджанской нефти в Хорватию".

"Наш экспорт в вашу страну, хотя и не сопоставим с импортом из Азербайджана по очевидным причинам, также растет, к примеру, 4 года назад поставки товаров из Хорватии в Азербайджан составляли всего около 1-2 миллионов долларов, а сейчас он - более 7 млн долларов", - добавил посол.

C полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi ilk dəfə olaraq 1 milyard ABŞ dollarını ötəcək"
Версия на английском языке Ambassador: Croatia-Azerbaijan trade to most likely exceed $1B for first time

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