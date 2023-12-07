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Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане

Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане Проекты, которые тюркские государства намерены реализовать в Азербайджане, будут способствовать развитию не только нефтегазового, но и ненефтяного сектора.
Финансы
7 декабря 2023 г. 13:05
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане

Проекты, которые тюркские государства намерены реализовать в Азербайджане, будут способствовать развитию не только нефтегазового, но и ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии под названием "Знакомство с турецким рынком технологий".

По его словам, сегодня в Азербайджане состоится презентация 19 турецких компаний, задействованных в области технологий.

Дж.Багчи сказал, что Турция и Азербайджан наряду с нефтегазовым сектором будут сотрудничать в секторе технологий и ИКТ: "Это сотрудничество будет очень полезным для обеих стран. Нас радует вклад Азербайджана в экосистему в секторе ИКТ в последние годы".

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Версия на английском языке Ambassador: Projects of Turkic world to contribute to development of non-oil sector in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Türk dünyasının layihələri Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verəcək”

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