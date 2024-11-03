О нас

Посол Азербайджана в Астане обсудил с представителем АБР региональные проекты

Посол Азербайджана в Астане обсудил с представителем АБР региональные проекты Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов обсудил с директором миссии Азиатского банка развития (АБР) в этой стране Утсавом Кумаром региональные проекты.
Финансы
3 ноября 2024 г. 23:07
Посол Азербайджана в Астане обсудил с представителем АБР региональные проекты

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов обсудил с директором миссии Азиатского банка развития (АБР) в этой стране Утсавом Кумаром региональные проекты.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"<...> Был очень рад принять Утсава Кумара в нашем посольстве", - отметил он.

Посол сообщил, что на встрече обсуждались "проекты, реализуемые в Азербайджане и регионе, а также текущие вопросы".

Ранее страновой директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал заявила, что представляемая ею организация планирует продолжать сотрудничество с Азербайджаном, в рамках которого студенты смогут разрабатывать новые способы "озеленения" экономики.

Кроме того, 7 октября были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и АБР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir ADB-nin rəsmisi ilə regiondakı layihələri müzakirə edib

Экслюзивные новости

Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi