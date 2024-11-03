Посол Азербайджана в Астане обсудил с представителем АБР региональные проекты

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов обсудил с директором миссии Азиатского банка развития (АБР) в этой стране Утсавом Кумаром региональные проекты.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов обсудил с директором миссии Азиатского банка развития (АБР) в этой стране Утсавом Кумаром региональные проекты.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"<...> Был очень рад принять Утсава Кумара в нашем посольстве", - отметил он.

Посол сообщил, что на встрече обсуждались "проекты, реализуемые в Азербайджане и регионе, а также текущие вопросы".

Ранее страновой директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал заявила, что представляемая ею организация планирует продолжать сотрудничество с Азербайджаном, в рамках которого студенты смогут разрабатывать новые способы "озеленения" экономики.

Кроме того, 7 октября были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и АБР.