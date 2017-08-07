После финансового кризиса валютные резервы Китая растут 6 месяцев подряд

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В июле текущего года валютные резервы Китая выросли на 23,9 млрд американских долларов (или 0,78%) и достигли 3, 081 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", валютные резервы Китая в июле 2017 года увеличились по итогам шестого месяца подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 2014 года.

Отметим, что эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение резервов на 15 млрд долларов.

Ужесточение властями КНР контроля за движением капитала, а также ослабление доллара США поддержало юань в прошлом месяце. Стоимость юаня выросла в июле на 0,8% относительно доллара США.

"Центробанку не пришлось расходовать резервы на валютные интервенции, поскольку юань укреплялся", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Отметим, что валютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. Рекордного объема резервы достигли в июне 2014 года - почти 4 трлн долларов.

В январе этого года объем резервов в КНР опускался ниже 3 трлн долларов.