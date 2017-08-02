После 2025 года возможно создание единой валюты Евразийского экономического союза

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Единая валюта Евразийского экономического союза может быть создана не ранее 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

"Речи о единой валюте сейчас не идет: все знают тот опыт, который есть у Евросоюза. Только самым завершающим этапом может стать создание единой валюты. Это перспектива после 2025 года", - сказал он.

По его словам, создание в Евросоюзе единой валюты без создания рынка товаров и услуг, а также системы регулирования привело к экономическим дисбалансам, которые, в свою очередь, вызвали кризис в Европе.

"Задача в рамках ЕврАзЭС - гармонизация всего регулирования по всем направлениям, в том числе финансовых рынков и банковской системы", - отметил Орешкин.