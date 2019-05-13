Объем торговли наличной валютой банками Азербайджана достиг 1,4 млрд долларов

Объем операций на рынках безналичной и наличной валюты в первом квартале 2019 года увеличился в связи с ростом внешнеторгового оборота страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Объем операций на рынке безналичной валюты составил 6,1 млрд в долларовом эквиваленте. За отчетный период 81,2% операций в данном сегменте рынка осуществлено в долларах и 18,8% - других валютах. На межбанковском валютном рынке (МВР) осуществлено 38,4%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) – 61,6% безналичных валютных операций.

За отчетный период 54,9% операций с долларом на МВР были связаны с регулированием валютной позиции банков. Валютные операции осуществляются в основном на платформе Bloomberg.

Объем валютных операций на ВВР составил 3,8 млрд в долларовом эквиваленте, из них 73% - операции с долларом. В этом сегменте 90,8% валютных операций пришлись на операции с юридическими лицами.

Объем сделок по купле-продаже наличной инвалюты банками за отчетный период составил 1,4 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 1,1 млрд или 78,6% операций пришлось на операции с долларом.