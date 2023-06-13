О нас

Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года.
Финансы
13 июня 2023 г. 08:54
Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года.

Как передает Report, об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью "Известиям".

"В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков", - сказал Сухов.

По его словам, причины и вероятность ухода во многом определяются типами банков. Эксперт условно их разделил на три группы.

"Первая - это иностранные. Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить", - добавил Сухов, уточнив, что всего на данный момент в РФ работает более 50 иностранных кредитных организаций, но капитал некоторых из них находится под контролем дружественным государств, и они не планируют закрываться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fifty banks may quit Russian market in coming three years
Версия на азербайджанском языке Yaxın üç ildə 50-yə yaxın bank Rusiya bazarını tərk edə bilər

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2023)
13 июня 2023 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2023)
13 июня 2023 г. 09:21
Зия Алиев: За стихийные бедствия из бюджета выплачено компенсаций в размере 1 млрд манатов
Зия Алиев: За стихийные бедствия из бюджета выплачено компенсаций в размере 1 млрд манатов
12 июня 2023 г. 18:35
Авиакомпания Silk Way West увеличила прибыль
Авиакомпания Silk Way West увеличила прибыль
12 июня 2023 г. 16:25
НКО Fintrend завершила прошлый год с прибылью
НКО Fintrend завершила прошлый год с прибылью
12 июня 2023 г. 16:24
Интерес к облигациям лизинговой компании Азербайджана проявили 8 инвесторов
Интерес к облигациям лизинговой компании Азербайджана проявили 8 инвесторов
12 июня 2023 г. 16:08
Микаил Джаббаров: В этом году объем кредитных вложений в регионах вырос на 22,7%
Микаил Джаббаров: В этом году объем кредитных вложений в регионах вырос на 22,7%
12 июня 2023 г. 15:02
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%
12 июня 2023 г. 14:19
Али Масимли: Инфляция в Азербайджане затронула и средний класс
Али Масимли: Инфляция в Азербайджане затронула и средний класс
12 июня 2023 г. 13:59
Талех Кязимов: Если процентные ставки по банковским депозитам будут 4-5%, то не будет вкладчиков
Талех Кязимов: Если процентные ставки по банковским депозитам будут 4-5%, то не будет вкладчиков
12 июня 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi