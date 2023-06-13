Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года.

Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года.

Как передает Report, об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью "Известиям".

"В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков", - сказал Сухов.

По его словам, причины и вероятность ухода во многом определяются типами банков. Эксперт условно их разделил на три группы.

"Первая - это иностранные. Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить", - добавил Сухов, уточнив, что всего на данный момент в РФ работает более 50 иностранных кредитных организаций, но капитал некоторых из них находится под контролем дружественным государств, и они не планируют закрываться.