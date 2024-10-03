Португальский аудитор: Необходимо эффективно использовать средства, выделяемых на борьбу с пожарами

Необходимо обеспечить эффективное и прозрачное использование бюджетных средств, выделенных на программы пожаротушения и борьбы с пожарами.

Необходимо обеспечить эффективное и прозрачное использование бюджетных средств, выделенных на программы пожаротушения и борьбы с пожарами.

Как сообщает Report, об этом заявила аудитор Высшего органа аудита Португалии Мария Жозе Фелисиано (Maria Jose Feliciano) на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов аудита (EUROSAI) в Баку.

Она подчеркнула необходимость создания и эффективного контроля над надлежащими системами финансовой отчетности.

"Реализация программ по борьбе с пожарами должна регулярно отслеживаться. Для повышения эффективности необходимо регулярно оценивать результаты и при необходимости вносить изменения в применяемые меры. Крайне важно регулярно проводить обучение специалистов по пожаротушению и информировать их о новых технологиях".

Аудитор отметила, что для снижения риска возникновения пожаров важно внедрять новые процедуры безопасности и стандарты, а также регулярно обновлять уже существующие.