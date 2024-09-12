Портфельные инвестиции предприятий и организаций в Азербайджане составили 610 млн долларов

В первом полугодии этого года портфельные инвестиции управлений, предприятий и организаций Азербайджана составили 610 млн долларов США.

В первом полугодии этого года портфельные инвестиции управлений, предприятий и организаций Азербайджана составили 610 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

По его словам, организации вкладывают свободные средства в местные, а также иностранные ценные бумаги, что означает дополнительные доходы для страны в будущем.

Насиров также отметил, что за отчетный период управления, предприятия и организации направили 700 млн долларов на выполнение внешних долговых обязательств.

"За отчетный период общие обязательства страны сократились на 1,3 млрд долларов США", - добавил глава департамента.