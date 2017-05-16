Портфель вкладов Accessbank достиг 302 млн манатов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank завершил первый квартал текущего года с положительными показателями. Согласно финансовым отчетам, обнародованным банком, общий капитал увеличился на 28% и достиг 67, 348 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, одним из факторов, привлекающих внимание, является то, что существенно возросла сумма депозитов, вложенных населением в AccessBank. Так, в конце третьего квартала депозитный портфель банка вырос на 7% и составил 301,795 млн манатов.

Также, одним из свойств, привлекающих клиентов, является то, что AccessBank, учитывая их потребности, предлагает различные виды депозитов как физическим, так и юридическим лицам. Предлагая клиентам "Срочный", "Возрастающий", "Накопительный" и "Доступный" депозит с выгодными условиями, банк предоставляет возможность сделать вклад на любой срок.

Напомним, что AccessBank является членом Фонда страхования депозитов.