Портфель обязательного страхования Alfa Insurance передается БОС

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Договоры обязательного страхования находящегося в процессе ликвидации ОАО Alfa Insurance в соответствии с положением закона "Об обязательном страховании" перейдут к Бюро обязательного страхования (БОС). Об этом сообщили Report в ликвидационной комиссии компании.

По информации, выплаты по страховым случаям и возможные обязательства по находящимся в силе договорам будут возложены на БОС. Договоры добровольного страхования расторгнуты согласно требованиям законодательства.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) 26 августа аннулировала лицензию на страховую деятельность ОАО Alfa Insurance в связи с банкротством учредителя компании – ОАО Texnikabank. Ликвидатор банка – Фонд страхования вкладов принял решение о продаже Alfa Insurance, однако покупателей на страховую компанию не нашлось. По этой причине была аннулирована лицензия компании.