Портфель ипотечных кредитов Muğan Bank передан шести банкам

Портфель ипотечных кредитов находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank передан шести банкам (Bank Respublika, Express Bank, PASHA Bank, Premium Bank, Rabitəbank, Turan Bank), сообщает Report.

Портфель ипотечных кредитов находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank передан шести банкам (Bank Respublika, Express Bank, PASHA Bank, Premium Bank, Rabitəbank, Turan Bank), сообщает Report.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию у Muğan Bank в октябре прошлого года. Это решение ЦБА объяснялось тем, что совокупный капитал банка меньше минимального требования в 50 млн манатов, а коэффициент достаточности капитала составлял менее 3%, он не осуществлял свою деятельность в надежном и пруденциальном порядке.