О нас

Портфель ипотечных кредитов Muğan Bank передан шести банкам

Портфель ипотечных кредитов Muğan Bank передан шести банкам Портфель ипотечных кредитов находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank передан шести банкам (Bank Respublika, Express Bank, PASHA Bank, Premium Bank, Rabitəbank, Turan Bank), сообщает Report.
Финансы
19 января 2024 г. 09:33
Портфель ипотечных кредитов Muğan Bank передан шести банкам

Портфель ипотечных кредитов находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank передан шести банкам (Bank Respublika, Express Bank, PASHA Bank, Premium Bank, Rabitəbank, Turan Bank), сообщает Report.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию у Muğan Bank в октябре прошлого года. Это решение ЦБА объяснялось тем, что совокупный капитал банка меньше минимального требования в 50 млн манатов, а коэффициент достаточности капитала составлял менее 3%, он не осуществлял свою деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Muğan Bank"ın ipoteka kreditləri portfeli 6 banka ötürülüb

Самое важное

Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi