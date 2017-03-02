Портфель Азербайджанского ипотечного фонда в этом году увеличится на 30-40%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ипотечный портфель Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) может увеличиться на 30-40% в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch, это произойдет за счет привлечения фондом средств в объеме 250 млн манатов. Так, власти утвердили трансфер 50 млн манатов из бюджета в АИФ. Помимо этого, Совет по финансовой стабильности дал согласие на выпуск облигаций АИФ на 200 млн манатов.

Fitch отмечает, что ежегодные трансферы средств от государства продолжаются и по состоянию на конец 2016 года их общий объем достиг 316 млн манатов. Большую часть эмиссии облигаций АИФ на 335 млн манатов выкупил Центробанк Азербайджана.

Fitch также прогнозирует доходность по акционерному капиталу на уровне 1,65%. В 2014-2016 годах этот показатель был равен 1,97%, и его снижение в этом году агентство связывает с превращением АИФ в плательщика налога на доход.