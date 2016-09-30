Портфель Alfa Sigorta может быть передан другой страховой компании

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Началась оценка активов, а также обязательств, страховых договоров ОАО Alfa Sigorta, которое находится в процессе ликвидации.

Об этом в заявлении Report сообщил назначенный в компанию Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР) временный администратор Фирдовси Гасымов.

По его словам, у Alfa Sigorta нет особого имущества, которое можно продать, поэтому обязательства компании будут компенсироваться за счет выплат структур, задолжавших компании: "У страховщика помимо кредиторов есть и дебиторы. В настоящее время определяется сумма, которую они должны Alfa Sigorta. После осуществления этих выплат компания выполнит свои обязательства перед кредиторами".

Ф.Гасымов не исключает, что портфель Alfa Sigorta может быть полностью или частично передан другой страховой компании: "Этот вариант рассматривается. Для этого определенной страховой компании должна быть выплачена определенная сумма. Этот вопрос, наверное, прояснится в течение 1 месяца".

Напомним, что ПНФР аннулировал лицензию ОАО Alfa Sigorta 26 августа.