Понятие "расходуемые нефтяные доходы" исключается из бюджетного законодательства

Расходуемые нефтяные доходы - сумма, формирующаяся от прибавления 20 процентов разницы, возникающей между 30 процентами чистых финансовых активов сводного бюджета и нефтяными доходами на начало прогнозируемого бюджетного года, к наименьшему из этих показа

Расходуемые нефтяные доходы - сумма, формирующаяся от прибавления 20 процентов разницы, возникающей между 30 процентами чистых финансовых активов сводного бюджета и нефтяными доходами на начало прогнозируемого бюджетного года, к наименьшему из этих показателей – исключаются из бюджетного законодательства.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в закон "О бюджетной системе“.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что изъятие этого понятия из законодательства связано с изменениями, связанными с регулированием бюджетного правила в новой форме, в связи с чем Палата не выдвигает никаких претензий или предложений.