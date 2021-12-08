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Понятие "расходуемые нефтяные доходы" исключается из бюджетного законодательства

Понятие "расходуемые нефтяные доходы" исключается из бюджетного законодательства Расходуемые нефтяные доходы - сумма, формирующаяся от прибавления 20 процентов разницы, возникающей между 30 процентами чистых финансовых активов сводного бюджета и нефтяными доходами на начало прогнозируемого бюджетного года, к наименьшему из этих показа
Финансы
8 декабря 2021 г. 11:32
Понятие расходуемые нефтяные доходы исключается из бюджетного законодательства

Расходуемые нефтяные доходы - сумма, формирующаяся от прибавления 20 процентов разницы, возникающей между 30 процентами чистых финансовых активов сводного бюджета и нефтяными доходами на начало прогнозируемого бюджетного года, к наименьшему из этих показателей – исключаются из бюджетного законодательства.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в закон "О бюджетной системе“.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что изъятие этого понятия из законодательства связано с изменениями, связанными с регулированием бюджетного правила в новой форме, в связи с чем Палата не выдвигает никаких претензий или предложений.

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Версия на английском языке Concept of expendable oil revenues removed from budget legislation
Версия на азербайджанском языке Xərclənə bilən neft gəlirləri anlayışı büdcə qanunvericiliyindən çıxarılır

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