Помощник президента: Доля заработной платы в ВВП Азербайджана превысила 17%

В 2018-2022 годах доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана выросла с 12,7% до 17,1%.

В 2018-2022 годах доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана выросла с 12,7% до 17,1%.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Натиг Амиров.

По его словам, темпы роста медианной зарплаты выше темпов роста средней, а минимальной - выше медианной: "В 2018-2022 годах средняя зарплата выросла на 41%, медианная - на 86%, а минимальная - в 2,3 раза.

Основной вывод из этого состоит в том, что зарплаты менее обеспеченных слоев населения увеличиваются более высокими темпами. Это означает, с одной стороны, сокращение бедности, а с другой – улучшение благосостояния среднего класса".