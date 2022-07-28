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Помощник президента: Доля заработной платы в ВВП Азербайджана превысила 17%

Помощник президента: Доля заработной платы в ВВП Азербайджана превысила 17% В 2018-2022 годах доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана выросла с 12,7% до 17,1%.
Финансы
28 июля 2022 г. 10:45
Помощник президента: Доля заработной платы в ВВП Азербайджана превысила 17%

В 2018-2022 годах доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана выросла с 12,7% до 17,1%.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Натиг Амиров.

По его словам, темпы роста медианной зарплаты выше темпов роста средней, а минимальной - выше медианной: "В 2018-2022 годах средняя зарплата выросла на 41%, медианная - на 86%, а минимальная - в 2,3 раза.

Основной вывод из этого состоит в том, что зарплаты менее обеспеченных слоев населения увеличиваются более высокими темпами. Это означает, с одной стороны, сокращение бедности, а с другой – улучшение благосостояния среднего класса".

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Версия на английском языке President's aide: Share of wages in Azerbaijan GDP exceeds 17%
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycanda əməkhaqqının ÜDM-dəki payı 17%-i ötüb"

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