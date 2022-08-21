О нас

Помощь США и ЕС стабилизирует золотовалютные резервы Украины

Помощь США и ЕС стабилизирует золотовалютные резервы Украины Международное агентство SP Global Ratings прогнозирует, что в ближайшие месяцы продолжится выделение донорских средств в Украине, в первую очередь из США и ЕС.
Финансы
21 августа 2022 г. 00:52
Помощь США и ЕС стабилизирует золотовалютные резервы Украины

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в ближайшие месяцы продолжится выделение донорских средств в Украине, в первую очередь из США и ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

"Помимо удовлетворения потребностей бюджета, этот приток также должен помочь стабилизировать золотовалютные резервы Украины", - говорится в прогнозе аналитиков.

В S&P напомнили, что резервы Украины резервы уменьшились на 20% с февраля по июль 2022 года до 22,4 млрд долларов.

"Мы также понимаем, что правительство рассматривает новый механизм финансирования и политики МВФ. Хотя сроки и детали новой программы еще предстоит выяснить, в случае ее утверждения она может еще больше ослабить давление на государственное финансирование и поддержать доверие и макроэкономическую стабильность", - добавили аналитики агентства.

Как отметили в S&P, серьезное потрясение экономики и налоговой базы, связанное с войной, в сочетании с увеличением чрезвычайных расходов и расходов на оборону значительно подорвало финансовое положение правительства. Власти оценивают возникающие в результате валовые потребности в финансировании примерно в 5 млрд долларов (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц. По прогнозам агентства, дефицит бюджета в 2022 году составит не менее 20% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

Учитывая ограниченный доступ к рынкам капитала, правительство Украины сосредоточило внимание на привлечении финансовой поддержки доноров. Из 30 млрд долларов финансовой помощи, обещанной международным сообществом с начала войны, было освоено около 45%. "Почти половина потребностей в государственном финансировании была покрыта за счет внутренней эмиссии, в основном закупленной Национальным банком Украины (НБУ), что усилило и без того высокое инфляционное и курсовое давление", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “S&P”: ABŞ və Aİ-nin yardımı Ukraynanın valyuta ehtiyatlarını stabilləşdirir

Самое читаемое

Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi